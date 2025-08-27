KPop Demon Hunters sequel ufficialmente in corso su Netflix

HQ

Sony Pictures Animation e Netflix stanno andando avanti con un sequel del grande successo animato KPop Demon Hunters. Dopo che è stato recentemente rivelato che il film è stato il film più visto di sempre su Netflix, non dovrebbe sorprendere nessuno vedere lo streamer cercare di capitalizzare quel successo.

Secondo The Hollywood Reporter, KPop Demon Hunters sta ottenendo un sequel a patto che i colloqui di accordo tra Sony e Netflix vadano bene. A quanto pare l'abbinamento è andato abbastanza liscio finora, ma alcuni addetti ai lavori si preoccupano se Sony crederà di aver dato via le chiavi del regno consentendo a Netflix di rilasciare un film di tale successo.

È improbabile che ciò possa offuscare una relazione di successo, e Sony è ancora in grado di trarre un forte profitto da un sequel e dal film originale secondo THR. A quanto pare è stata fissata anche una campagnaKPop Demon Hunters per gli Oscar, il che dimostra ancora una volta il potere della popolarità di questo film.

Passando da un'altra uscita di Netflix al film più popolare sulla piattaforma, KPop Demon Hunters ha scioccato il mondo mentre continuava a crescere in popolarità nella sua quinta e sesta settimana su Netflix. Un sequel sembra quindi un gioco da ragazzi a questo punto, ma considerando lo sforzo che Sony Pictures Animation mette nei lungometraggi, dubitiamo che lo vedremo per qualche anno.