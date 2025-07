Krafton annuncia l'acquisizione dei creatori di Last Epoch Eleventh Hour Games

HQ

Eleventh Hour Games (EHG), lo studio nato da un sottogruppo di giocatori e fan di ARPG su Reddit nel 2018, è stato completamente acquisito da Krafton, in un accordo di cui non si conosce l'importo esatto, ma un primo pagamento di 96 milioni di dollari per il 100% dello studio.

Nel 2024 Eleventh Hour Games (EHG) ha lanciato Last Epoch, un titolo che ha consolidato solidamente la sua base di giocatori ed è riuscito a vendere più di tre milioni di copie. L'editore non ha perso di vista il potenziale del team. Con questa acquisizione, Krafton si assicura una IP competitiva nell'affollato mondo ARPG e porterà Last Epoch da PC a console nel prossimo futuro.

"Entrare a far parte di Krafton è un sogno che si avvera per Eleventh Hour Games", ha dichiarato Judd Cobler, CEO di Eleventh Hour Games. "La loro profonda passione per gli ARPG si allinea perfettamente con la nostra missione. Con il supporto di Krafton, EHG è pronta a elevare il franchise Last Epoch a livelli ancora più alti. Essendo uno studio costruito da giocatori del genere, non potremmo essere più entusiasti del suo futuro".

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Eleventh Hour Games nella famiglia Krafton", ha dichiarato Maria Park, Head of Corporate Development di Krafton. "L'impegno del team nei confronti della comunità ARPG e l'approccio innovativo allo sviluppo dei giochi sono in forte sintonia con i nostri valori. La loro ascesa da studio di base a sviluppatore ARPG di fama mondiale è a dir poco notevole. Riteniamo che questa acquisizione ponga le basi per la diversificazione del portafoglio di generi di Krafton e l'espansione di franchise IP distintivi. Questa acquisizione riafferma anche la nostra incrollabile passione per i grandi giochi e per i team che li creano. Sosterremo sempre gli sviluppatori che mettono i giocatori al primo posto".

Hai giocato a Last Epoch e cosa ne pensi del suo futuro sotto il mantello di Krafton?