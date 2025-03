Krafton annuncia l'assegnazione di slot per il Campionato Globale 2025 PUBG Mobile

HQ

Dobbiamo aspettare un bel po' di tempo prima che si verifichi il PUBG Mobile Global Championship per il 2025, poiché è previsto per novembre e dicembre di quest'anno. Ciò non significa che non ci siano comunque notizie a riguardo, dato che Krafton ha ora annunciato l'assegnazione degli slot per il torneo.

In totale, 38 squadre si dirigeranno in Thailandia entro la fine dell'anno. Non conosciamo ancora queste squadre, poiché la qualificazione verrà gestita nei mesi precedenti. Quello che sappiamo è quante squadre invierà ogni regione, poiché gli slot sono distribuiti come segue:



Sud-est asiatico: 7



Asia centrale e meridionale: 6



Americhe: 6



UE: 6



Medio Oriente e Nord Africa: 6



Africa: 1



Inviti diretti: 7



Per quanto riguarda il modo in cui ogni slot verrà guadagnato a livello regionale, Krafton ha anche fornito una comoda grafica, che puoi vedere nel post X qui sotto.