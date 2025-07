Krafton rilascia una dichiarazione sulla controversia Subnautica 2

HQ

Krafton si è trovata in tutti i tipi di guai negli ultimi tempi, poiché la società madre e proprietaria dello sviluppatore Subnautica Unknown Worlds ha dovuto affrontare le critiche dei fan dopo che il lancio in accesso anticipato del gioco è stato ritardato fino al 2026. Anche se questo può sembrare abbastanza normale, un rapporto ha rivelato che si prevede che verranno pagati fino a 250 milioni di dollari come bonus per il personale se determinati obiettivi finanziari saranno raggiunti dal gioco entro la fine del 2025, qualcosa che non è affatto raggiungibile per un gioco che non arriverà nelle mani dei fan. Inutile dire che la gente ha fatto due più due e ha pensato che ci fosse un gioco sporco a portata di mano, anche se secondo Krafton non era affatto così.

In una nuova dichiarazione pubblicata sul sito web dell'editore, Krafton spiega che del bonus di 250 milioni di dollari, il 90% doveva essere assegnato all'ex leadership dello studio, e per quanto riguarda il motivo per cui sono stati recentemente licenziati, Krafton spiega che stavano semplicemente tenendo il passo con le loro responsabilità come capi dello studio.

"Oltre al prezzo di acquisto iniziale di 500 milioni di dollari, abbiamo assegnato circa il 90% del compenso di earn-out fino a 250 milioni di dollari ai tre ex dirigenti, con l'aspettativa che avrebbero dimostrato leadership e coinvolgimento attivo nello sviluppo di Subnautica 2.

"Tuttavia, purtroppo, la precedente leadership ha abbandonato le responsabilità che le erano state affidate. Subnautica 2 era originariamente previsto per il lancio in accesso anticipato all'inizio del 2024, ma da allora la tempistica è stata notevolmente ritardata. Krafton fece diverse richieste a Charlie e Max di riprendere i loro ruoli rispettivamente di direttore di gioco e direttore tecnico, ma entrambi rifiutarono di farlo. In particolare, in seguito al fallimento di Moonbreaker, Krafton chiese a Charlie di dedicarsi allo sviluppo di Subnautica 2. Tuttavia, invece di partecipare allo sviluppo del gioco, ha scelto di concentrarsi su un progetto cinematografico personale".

Sulla base di ciò, Krafton spiega: "Krafton ritiene che l'assenza di una leadership di base abbia portato a ripetute confusioni nella direzione e ritardi significativi nella pianificazione generale del progetto. L'attuale versione in accesso anticipato non è all'altezza anche in termini di volume di contenuti. Siamo profondamente delusi dalla condotta dell'ex dirigenza e, soprattutto, proviamo un profondo senso di tradimento per la loro incapacità di onorare la fiducia riposta in loro dai nostri fan".

Per rimediare a questo improvviso cambiamento, Krafton spiega di " rispettare profondamente" il team di sviluppo composto da un "team centrale dedicato che condivide una vera passione, responsabilità e impegno per il gioco". Spiega che "continuerà a fornire un supporto completo e incrollabile, consentendo loro di concentrarsi esclusivamente sulla fornitura del gioco eccezionale che meritano". " e per aggiungere a questo, Krafton si è "impegnata a un compenso giusto ed equo per tutti i restanti dipendenti di Unknown Worlds che hanno continuamente e instancabilmente contribuito allo sviluppo di Subnautica 2 ".