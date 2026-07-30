Krafton vuole trasformare Subnautica nel suo "prossimo franchise IP"

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Per un po', sembrava che non ci fosse futuro per Krafton e per lo sviluppatore Unknown Worlds, con il franchise Subnautica in disordine a seguito di un bizzarro disaccordo legale riguardo al fatto che l'editore non volesse pagare il bonus promesso agli sviluppatori. La questione è stata risolta all'inizio di questo mese, probabilmente proprio quando Krafton ha compreso il valore di Subnautica come IP dopo l'enorme successo dell'arrivo di Subnautica 2 Early Access, anche se ciò è arrivato a costo delle dimissioni del CEO dello studio.

Comunque, continuando a sviluppare questo aspetto, ora Krafton ha annunciato i suoi piani per trasformare Subnautica in "la prossima franchise intellettualista", modellando infine la serie di avventure subacquee "in un franchise duraturo".

Tutto ciò è stato confermato nel rapporto finanziario del secondo trimestre per l'anno fiscale in corso, dove Krafton osserva anche che il prossimo passo prevede quanto segue: "Concentrarsi sulla qualità e sulla fiducia della comunità fino al lancio completo, pur perseguitando l'espansione a lungo termine del franchising."

In termini di Subnautica 2, il gioco ha superato i cinque milioni di copie vendute nei primi 22 giorni sul mercato, e ancora una volta, è solo un progetto Early Access così com'è, il che significa che l'evoluzione verso la versione 1.0 nel tempo e il successivo lancio su più piattaforme porteranno probabilmente a un enorme afflusso di giocatori.