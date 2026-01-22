Kratos VA Christopher Judge commenta il casting di Ryan Hurst nella serie God of War di Amazon

HQ

Avrebbe potuto pensare che i videogiochi non potessero creare storie avvincenti quando firmò per la prima volta per God of War, ma Christopher Judge scoprì presto che Sony Santa Monica puntava alle star con il suo reboot del 2018 God of War. È difficile dire che il Kratos veterano e scontroso che vediamo nella saga norrena sarebbe stato lo stesso senza la motion capture e la performance vocale di Judge. Ora sta passando il testimone a Ryan Hurst, e sembra che non potrebbe essere più felice.

Hurst interpreterà Kratos nella serie live-action di Amazon Prime Video e, durante un recente evento FanExpo, il giudice ha commentato il suo casting. "Tutto quello che volevo, per chiunque fosse stato scelto per interpretare Kratos, era che amassero, amassero e rispettassero Kratos quanto tutti noi," disse. "E con Ryan Hurst, l'hanno fatto. È una scelta magnifica, non solo un grande attore, ma anche una persona e un giocatore fantastico che ha interpretato God of War fin dall'inizio, quindi Kudos, hai un ottimo Kratos live-action."

Grandi elogi da parte di Judge, che alcuni fan speravano potesse riprendere il suo ruolo nella serie live-action. Hurst in realtà ha interpretato Thor in God of War: Ragnarök, quindi possiamo capire perché Judge lo abbia così tanto come scelta per Kratos. Speriamo però che l'uomo che ha definito il God of War dell'era norrena possa avere qualche cameo nella prossima serie.