Kratos viene riassegnato nella serie live-action God of War di Prime Video

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È stato messo un po' in difficoltà il lavoro dell'adattamento live-action God of War della serie di Prime Video, poiché è stato rivelato che la serie sta cambiando il ruolo principale, Kratos.

Sebbene Ryan Hurst (Sons of Anarchy) fosse stato inizialmente scelto per interpretare il celebre protagonista dello studio Santa Monica, Deadline riporta che Hurst è stato recentemente "gravemente ferito" sul set e ora è necessario trovare una nuova star per continuare la produzione.

Secondo il rapporto, Hurst si è strappato un bicipite mentre eseguiva una stunt e da allora ha subito un intervento chirurgico ed è ora in fase di recupero. Questo ha portato a una sospensione indefinita della produzione fino a quando non si trova una soluzione. Quello che viene detto è che la guarigione di Hurst probabilmente durerà circa 4-6 mesi, suggerendo che non potrà tornare a riprendere prima del 2027, che è più lungo di quanto la produzione possa aspettare prima di riprendere, da qui la decisione di riassegnare Kratos nello show.

Si nota che il piano attuale è di tornare alla produzione a metà ottobre, con i preparativi che inizieranno a metà agosto.

Non è stato menzionato alcun nome come favorito per il ruolo sostitutivo di Kratos, ma sappiamo che il bambino attore Callum Vinson dovrebbe riprendere il ruolo di Atreus, anche se gran parte delle riprese già prodotte sarà riregistrata a causa del nuovo Kratos e del rapido invecchiamento di Vinson.