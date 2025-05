Krispy Kreme e Bandai Namco annunciano le ciambelle di Pac-Man

HQ

Se ti piacciono le ciambelle soffici, dolci e deliziosamente glassate, pensiamo che dovresti visitare Krispy Kreme se puoi. Hanno appena annunciato una promozione con Bandai Namco, con tre tipi di ciambelle basate su Pac-Man.

L'unico problema è che mentre Krispy Kreme è disponibile in alcuni paesi europei (come la Francia e il Regno Unito), la campagna è disponibile solo negli Stati Uniti per ora. Ma dal momento che questi dolci sono così fantasiosi e legati al gioco, e alcuni di voi probabilmente visiteranno gli Stati Uniti durante l'estate, riteniamo che il consiglio sia ancora appropriato.

Il resto di noi dovrà solo guardare, brillare gli occhi e leccare lo schermo.