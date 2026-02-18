Kristen Bell sarà Amy in Sonic the Hedgehog 4

HQ

Una delle scene post-crediti del terzo film di Sonic the Hedgehog ha rivelato che Amy finalmente si unirà alla squadra nel quarto, ma - proprio come negli altri film precedenti - non ha incluso il suo intervento. Quindi chi poteva dare voce all'amico rosa di Sonic? Ora lo sappiamo.

Ben Schwarts - la voce di Sonic nei film - ha confermato le voci secondo cui Kristen Bell sarà la voce di Amy in Sonic the Hedgehog 4. Non è sicuramente la sua prima volta a doppiare, dato che Bell è probabilmente più conosciuta come Anna nei film di Frozen al giorno d'oggi. Chi è un po' più grande ha visto il suo volto in Veronica Mars e Forgetting Sarah Marshall, oltre a sentirla in giochi come Assassin's Creed e Kingdom Hearts III.

Sonic the Hedgehog 4 è previsto per la prima volta a marzo 2027.