Kristen Stewart e Alia Shawkat vivono un caso di identità sbagliata in The Wrong Girls

Neon, in modo simile a A24, sta rapidamente diventando una delle case di produzione e distributori più impressionanti dell'industria cinematografica. Di recente, ha offerto un'ampia gamma di opzioni che spaziano su una varietà di generi, che si tratti di Hokum, Arco, Sentimental Value, The Life of Chuck, Robot Dreams, Anatomy of a Fall, Anora, e così via.

Presto, Neon tornerà nel mondo della comicità, con un film chiamato The Wrong Girls che uscirà nelle sale il 14 agosto e offrirà una storia in stile Pineapple Express, dove due amici dipendenti insieme si trovano in un bizzarro caso di identità scambiata.

La storia segue i personaggi di Kristen Stewart e Alia Shawkat, due amiche fumatori di erba che vivono di stipendio in stipendio, che si trovano nel posto e nel momento sbagliati, e ora sono coinvolte in una rete complessa che coinvolge spacciatori, autorità locali e altri gruppi pericolosi.

Con un cast piuttosto ricco che include anche Cate Blanchett, Tony Hale, LaKeith Stanfield, Zack Fox, Kate McKinnon, Geena Davis, e anche Seth Rogen e Kumail Nanjiani, che danno la voce ai gatti, di tutte le cose.

Con la prima uscita a circa un mese di distanza, dai un'occhiata al trailer di The Wrong Girls qui sotto.