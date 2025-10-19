Krysten Ritter anticipa che potremmo vedere molto di più di Jessica Jones

HQ

C'è voluto molto tempo, ma finalmente Krysten Ritter sta tornando al ruolo di Jessica Jones. L'attrice apparirà come l'eroe Marvel nella seconda stagione di Daredevil: Born Again, che arriverà a marzo 2026, ma a quanto pare sarà solo l'inizio delle grandi ambizioni del personaggio nel Marvel Cinematic Universe.

Recentemente, nell'ambito di un podcast dal vivoPhase Zero condotto da Brandon Davis con protagonisti Ritter eMarvel Television Brad Winderbaum, è stata posta la domanda su cosa riserva il futuro perJessica Jones, a cui Ritter ha risposto con quanto segue.

"Ci sono un sacco di cose che ho sentito che c'era spazio per esplorare e Brad [Winderbaum] e io ne abbiamo parlato. E non dirò nulla di tutto ciò, perché lo faremo".

Quindi, a quanto pare, aspettatevi che Ritter sia un volto molto familiare nel MCU in futuro, il tutto dopo il suo grande ritorno tra circa sei mesi.