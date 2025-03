Krysten Ritter sarebbe tornata nel ruolo di Jessica Jones in Daredevil: Born Again

HQ

Ora che Daredevil ha fatto il salto da Netflix a Disney+, i fan della serie in streaming della Marvel credono che altri personaggi dei loro programmi preferiti potrebbero fare la loro comparsa. Vale a dire, una certa Jessica Jones, interpretata da Krysten Ritter.

Parlando con CBS Mornings, a Ritter è stato chiesto se sarebbe stata pronta per un ritorno di Jessica Jones. "Amo Jessica Jones", ha detto. "Penso che sia così eccitante che sembra esserci un tale appetito di vederla di nuovo. Mi viene chiesto quasi ogni giorno. Rimaniamo cautamente ottimisti e spero di riuscirci".

"Se me lo chiedessero, sarei lì, pronto. Potrei avere o meno la giacca che ho rubato dal set la prima volta", ha continuato.

Con il ritorno di The Punisher di Jon Bernthal nel MCU, sembra che potremmo vedere il ritorno di altri personaggi dell'era Netflix. Anche Luke Cage di Mike Jones e Iron Fist di Finn Jones potrebbero essere in programma, ma per ora l'attenzione è su Jessica Jones, che è stata una delle eroine più popolari dell'era Netflix.