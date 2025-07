Krysten Ritter sul ritorno nei panni di Jessica Jones: "Jessica sta spaccando il culo, è tornata in grande stile" Il personaggio tornerà ed entrerà ufficialmente a far parte del Marvel Cinematic Universe nella seconda stagione di Daredevil: Born Again.

HQ Dopo l'accolta prima stagione di Daredevil: Born Again, è stato confermato che molti altri ex personaggi di Marvel Netflix TV si uniranno a Marvel Cinematic Universe nella prossima seconda stagione. Quindi, unendoci a Punisher di Jon Bernthal e Bullseye di Wilson Bethel, possiamo presto aspettarci che Krysten Ritter riprenda il suo ruolo di Jessica Jones, sollevando la domanda su quando verrà convocata anche la formazione completa di Defenders. Dato che Born Again non tornerà fino al 2026, il meglio che possiamo fare in questo momento è ascoltare i teaser ed essere fiduciosi, qualcosa che Ritter ci sta sicuramente facendo sentire dopo aver finalmente parlato del ritorno nei panni di Jessica Jones. Parlando con Collider, Ritter ha dichiarato quanto segue: "Mi piacerebbe [condividere di più], ma non posso, ma dirò che è molto eccitante. Ci sono molti livelli da giocare. Le acrobazie sono favolose. Jessica sta spaccando il culo, è tornata in grande stile. Penso che i fan saranno entusiasti. Mi sto divertendo un mondo, ed è epico. Mi sento così grata di interpretare Lady Vengeance e Jessica Jones nello stesso anno, è semplicemente pazzesco". Ti piacerebbe vedere il resto del cast di Defenders tornare, o ti piacerebbe vedere Marvel dirigersi in un modo diverso con i suoi vigilantes di New York City?