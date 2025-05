Krysten Ritter tornerà ufficialmente nel MCU nei panni di Jessica Jones

HQ

Con Daredevil: Born Again che ci riporta al mondo più grintoso del regno Marvel di Netflix, dove dimorano altri personaggi come The Punisher e Jessica Jones, non sorprende che siamo pronti a vedere o abbiamo visto cameo da loro.

Dopo che The Punisher di John Bernthal è apparso nella prima stagione di Daredevil: Born Again, Krysten Ritter tornerà nei panni di Jessica Jones per la seconda stagione. Secondo Variety, Ritter è salita sul palco al fianco di Charlie Cox alla presentazione della Disney questa settimana, rivelando il suo coinvolgimento.

"È così bello essere tornata, tornare a Jessica dopo tre stagioni e The Defenders e ora unirsi al MCU", ha detto. "Sono così entusiasta di riportare in vita questo personaggio iconico e, senza svelare troppo, c'è molto di più in serbo per Jessica Jones. Questa sarà una stagione incredibile!"

Jessica Jones è andato in onda per la prima volta su Netflix nel 2015 e si è rivelato uno degli spettacoli più popolari del catalogo Marvel di Netflix. Con Jones che è il secondo Difensore ora gettato nel Disney MCU, forse la porta rimane aperta anche per Luke Cage e Iron Fist per fare il loro ritorno.