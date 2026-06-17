KSI ha seguito una terapia dopo l'uscita dei Sidemen

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Recentemente è stato confermato che KSI lascerà definitivamente l'organizzazione Sidemen. Questa volta non sarà uno scherzo o una trovata, dato che l'influencer e il team più ampio stanno prendendo strade diverse, cosa che i Sidemen hanno affermato "non è successo come nessuno di noi avrebbe voluto".

Dopo questa notizia, KSI ha subito molte critiche da parte dei fan su internet, e ora l'influencer si è rivolto ai social per condividere un aggiornamento su come sta andando da quando ha dato la notizia.

"Ad essere onesto, sono state settimane difficili. Mentalmente non sono stato il migliore, ma ho molte brave persone intorno a me. La gente dimentica che sono umano. Ho sempre messo una faccia coraggiosa e la mia maschera da KSI, ma sono una persona dietro la telecamera e le persone online sono state semplicemente spietate. Passerà, la terapia mi ha aiutato parecchio".

Mentre molti sembrano presumere che KSI abbia deciduto di lasciare i Sidemen all'improvviso, un rapporto di The Mirror con informazioni di un amico di KSI afferma che un rapporto sulla sua uscita è stato trapelato settimane prima che la notizia diventasse ufficiale, motivo per cui KSI ha dovuto anticipare la notizia e annunciare ufficialmente la notizia prima che qualcun altro la pubblicasse.

La fonte del Mirror afferma: "KSI ha sempre voluto che i tifosi lo sentissero direttamente da lui con le sue parole, ma una volta che una notizia di giornale sospettosamente ben tempizzata ha iniziato a emergere mentre i ragazzi erano a Soccer Aid, si è sentito messo al muro delle spalle al muro. Non avrebbe permesso ai fan di scoprirlo tramite leak e titoli invece che da lui personalmente."

Il rapporto afferma persino che i Sidemen erano a conoscenza della partenza di KSI con settimane di anticipo e stavano cercando di escludere KSI nelle settimane precedenti la notizia, incluso far soggiornare KSI in un altro hotel durante un viaggio a Parigi.

Tobi, membro dei Sidemen, ha poi difeso KSI, denunciando i recenti abusi razziali che ha subito e dichiarando: "Ho visto molta negatività verso JJ e i membri del suo team e prima di tutto, sapete cosa dirò riguardo agli abusi che ricevono alle persone. Al diavolo tutto questo, smettila di fare il testa di c***o fratello, non devi abusare delle persone per farti capire il tuo messaggio. Non devi mandare minacce di morte o abusi razziali per far capire il tuo messaggio."