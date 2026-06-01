KSI lascia i Sidemen dopo 13 anni con il gruppo

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In un colpo di scena piuttosto sorprendente, il gruppo Sidemen ha rivelato che Olajide Olayinka Williams "JJ" Olatunji, noto soprattutto per il suo pseudo influencer di KSI, è pronto a lasciare l'organizzazione per esplorare opportunità altrove.

Come confermato in una dichiarazione sui social media, ci viene detto: "Siamo tristi di condividere la notizia che JJ ha deciso di non continuare a far parte dei Sidemen.

"Abbiamo passato un momento straordinario in questo viaggio con lui e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri impegni.

"Questo non cambia nulla per noi altri.

"Siamo ancora impegnati a creare i migliori contenuti, eventi e programmi possibili per tutti voi.

"Questo ci ha sorpreso e sappiamo che sarà un adattamento per te, ma abbiamo in programma tante cose entusiasmanti che non vediamo l'ora di condividere."

BBC News ha confermato che questo è ufficiale e non solo una trovata del gruppo, mentre KSI ha pubblicato un video in cui considera la situazione "onestamente il video più difficile che abbia mai dovuto realizzare."

Sei sorpreso da questo sviluppo?