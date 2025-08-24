Gamereactor

The Eternals

Kumail Nanjiani: Il fallimento di Eternals mi ha completamente distrutto

Doveva essere il nuovo grande capitolo della Marvel, ma invece Eternals si è rivelato una delle scommesse più deludenti del MCU.

Non molte persone oggi guardano indietro o parlano di Eternals, il debutto Marvel della regista premio Oscar Chloé Zhao, che aveva lo scopo di creare una squadra di supereroi fresca e un po' diversa. Ma le cose non sono andate esattamente come previsto. Invece di diventare il grande successo che la Marvel aveva sperato, Eternals è finito per essere uno dei titoli con il minor incasso del MCU - e anche uno dei peggiori recensiti, con un punteggio su Rotten Tomatoes di appena il 47%.

Ora Kumail Nanjiani, che ha interpretato il personaggio di Kingo, si è aperto su come il fallimento lo abbia colpito personalmente. In un'intervista al podcast di Mike Birbiglia, ha rivelato che la scarsa accoglienza lo ha lasciato distrutto:

"Avevo aspettato un anno e mezzo durante la pandemia pensando: 'Quando esce questo, tutto cambia'. Ma poi è uscito, ha ricevuto recensioni negative ed è stato un bombardamento. Mi sono resa conto che avevo bisogno di una terapia per affrontarlo".

In aggiunta al pungiglione, Nanjiani aveva già firmato contratti per sei film, un videogioco e persino un'attrazione per un parco a tema. Pensava che il suo futuro nel MCU fosse sicuro. Invece, gli è stato consegnato un freddo assegno della realtà che non dimenticherà presto.

Cosa ne pensi di Eternals? Cosa avrebbe potuto fare di diverso la Marvel?

The Eternals

