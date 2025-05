Kung Fury 2 si mette in mostra in questo sfrigolante reel di dieci minuti

HQ

La speranza è l'ultima cosa a morire – e dopo quella che sembra un'eternità di attesa per Kung Fury 2, il remake hollywoodiano a budget più alto, una bobina sfrigolante a sorpresa è improvvisamente emersa online. Naturalmente, è pieno zeppo di riferimenti assurdi e gloriosi agli anni '80.

Che ne dici di Michael Fassbender e David Sandberg che si alleano in modo epico, o di Arnold Schwarzenegger nei panni del Presidente degli Stati Uniti? Ma nonostante il film sia stato completato da tempo, la sua uscita è ancora in sospeso e, in effetti, non c'è alcuna garanzia che Kung Fury 2 sarà mai reso disponibile al pubblico. Il motivo? Un'estenuante disputa legale tra investitori e produttori, che brucia ancora di più dopo aver visto questo reel di dieci minuti di brillantezza esagerata.

Dai un'occhiata alla clip qui sotto e immergiti in essa. Tutto quello che possiamo fare ora è sperare che questa bobina sfrigolante faccia un po' di scalpore e aiuti a far uscire il film.

Sei entusiasta di Kung Fury 2?