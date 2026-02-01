Kunimitsu, Roger Jr. e Bob si uniscono Tekken 8

HQ

Come forse sapete, le finali del Tekken World Tour si sono svolte a Malmö, in Svezia, durante il fine settimana, con 500 giocatori che si sono contendenti un posto in finale. Eravamo lì per assistere all'evento e possiamo dire che l'atmosfera era fantastica, con molti volti noti della community Tekken, non ultimo il forte della serie Katsuhiro Haruda, che è coinvolto fin dall'inizio, ma che recentemente si è dimesso lasciando non solo la serie ma anche Bandai Namco.

Come è consuetudine in eventi di questo tipo, ovviamente c'erano annunci da fare, e la finale del Tekken World Tour non fece eccezione. Alla fine dell'evento, è stato mostrato un trailer della Stagione 3, che conferma l'arrivo di tre nuovi combattenti nel gioco: Kunimitsu, Roger Jr. e Bob.

Il primo e il secondo sono stati molto richiesti, mentre Roger Jr. è una grande sorpresa. Non sappiamo esattamente quando arriveranno, ma Kunimitsu sarà aggiunto in primavera, Roger Jr. in estate e Bob in autunno. Un altro combattente ancora non rivelato è in arrivo e si unirà il prossimo inverno. Questi non sono stati gli unici annunci nel video, perché Tekken 8 ora sta tornando "alle basi".

Non conosciamo esempi concreti di come verrà fatto, ma almeno ci sarà un riequilibrio delle cose e i combattimenti torneranno a essere più convenzionali. A giudicare dai commenti sui social media e su YouTube, è qualcosa che i fan sono molto felici.

La terza stagione inizia a marzo, e torneremo quando sapremo di più.