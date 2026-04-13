Kunos Simulazioni apre la porta al modding e ai server privati nella versione 0.6 di Assetto Corsa Evo

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Lo scorso febbraio, Kunos Simulazioni ha rilasciato la versione 0.5 di Assetto Corsa Evo , che ha aggiunto nuovi circuiti e veicoli al gioco, ma ha anche diviso la community dei fan rimuovendo la Modalità Carriera—la principale attrazione per giocatore singolo—per guardare a un futuro più incentrato sul gioco competitivo e sull'esperienza sandbox. Sembra che il feedback sia arrivato alla sala riunioni dello studio di simulazione italiano, perché ora hanno rilasciato l'aggiornamento 0.6 per Assetto Corsa Evo (grazie, Traxion), e questo sembra davvero voler costruire nuovi ponti con i giocatori.

Oltre ai sei nuovi veicoli in arrivo nel gioco e a un nuovo circuito (Sebring, già anticipato nel trailer 0.5 a febbraio), da ora in poi potrai creare server AC EVO dedicati e autogestiti tramite Steam. Fino ad ora, l'uso dei server doveva essere esternalizzato a terze parti, con costi che variavano da 5 a 15 € al mese, ma non sarà più così.

Nuove auto e circuiti in Assetto Corsa Evo v.0.6

Nuove auto



Audi R8 LMS GT4 Evo



Ferrari 296 GT3



Ferrari 288 GTO



Ford Mustang GT3



Lamborghini Countach LP5000 QV



Porsche 992 GT3 R Rennsport



Circuiti



Sebring



Aggiornamento al layout del Nürburgring Nordschleife 2026



Ultimo ma non meno importante, il processo per rimappare lo schema di controllo Assetto Corsa Evo —sia usando controller standard che attrezzature dedicate al simulatore—è stato notevolmente semplificato, e ora sarà più simile a quello che già vediamo in Assetto Corsa Competizione o Assetto Corsa Rally.