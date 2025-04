Kunos Simulazioni ascolta i fan e annuncia importanti modifiche a Assetto Corsa Evo

HQ

"Abbiamo sbagliato, ma è una buona cosa quando gli sviluppatori sono disposti ad ascoltare". Così inizia il diario di sviluppo del CEO di Kunos Simulazioni, Marco Massarutto, in cui ha annunciato che il team ha ascoltatoAssetto Corsa Evo il feedback dei fan sul titolo di simracing, disponibile in Early Access, e darà una svolta al volante al suo design attuale.

Il titolo, che anche in questa fase è diventato il miglior rilascio del franchise, puntava a uno sviluppo prettamente online, ma Massarutto dice che non sarà così, dando informazioni sul primo dei grandi cambiamenti in arrivo. La modalità aperta sarà completamente offline, così come la modalità Carriera, in cui potremo anche progredire localmente con la progressione del giocatore. Gli Eventi Speciali, tuttavia, saranno ancora legati alla connessione online.

Anche gli aspetti tecnici come l'IA del pilota, le prestazioni e l'ottimizzazione tecnica, così come l'interfaccia utente, sono in fase di miglioramento, dato ovviamente che si tratta di un gioco in accesso anticipato. Anche il supporto alle mod è in fase di accelerazione (che secondo lui arriverà "prima del previsto") e i test per l'aggiunta della modalità multiplayer sono sulla buona strada, con la prima versione della modalità multiplayer che sarà disponibile in estate.

Infine, segnala il ritorno del co-fondatore di Kunos Simulazioni, Stefano Castillo, come nuovo Chief Technology Officer di AC EVO. Castillo è considerato uno dei principali sviluppatori nel mondo del simracing ed è in gran parte responsabile del successo dei precedenti titoli Assetto Corsa. Il suo ritorno è una dichiarazione di intenti per i suoi giocatori, afferma il comunicato stampa.

Puoi guardare il video completo di Kunos Simulazioni qui sotto.