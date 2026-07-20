Kuro Games annuncia la sua espansione nell'animazione con la serie Wuthering Waves: Elysium

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Quando è stato rilasciato nel 2024, Wuthering Waves è rapidamente diventato la nuova sensazione tra gli MMO RPG 'gacha' cinesi, raggiungendo rapidamente oltre 30 milioni di giocatori nei primi mesi. Ora, mentre raggiunge una nuova legione di giocatori dopo la sua inclusione nel catalogo Game Pass, Kuro Games ha svelato i suoi piani per espandere il gioco in un franchise multimediale.

Kuro Games ha creato un nuovo marchio chiamato Kuro Onroad, una divisione dedicata a progetti di animazione, e ha contemporaneamente annunciato Wuthering Waves: Elysium, una serie animata basata sul gioco. Non sono ancora stati rivelati dati di uscita o dettagli sulla trama, ma hanno pubblicato un breve teaser insieme all'annuncio, offrendo un breve assaggio dei cinque personaggi principali. Dai un'occhiata qui sotto.

Non vedi l'ora di leggere la serie anime Wuthering Waves: Elysium?