Kurt Russell e Michelle Pfeiffer sono i protagonisti dell'ultimo dramma di Taylor Sheridan, The Madison

Taylor Sheridan sembra essere uno dei motivi chiave e unimici per cui qualcuno si iscriverà a Paramount+, dato che lo sceneggiatore è la persona dietro molte delle serie originali più grandi e conosciute dello streamer, come Yellowstone, Tulsa King, Mayor di Kingstown, Landman, Lioness, 1923 e 1883. Sì, praticamente tutti gli show che debuttano regolarmente sulla piattaforma...

Presto, Sheridan tornerà con un'altra nuova serie, un progetto noto come The Madison che riunisce Kurt Russell e Michelle Pfeiffer per recitare in un dramma che combina il trambusto di New York con la pittoresca natura rurale del Montana. La sinossi dello show spiega:

"Uno studio sentito del dolore e della connessione umana che segue una famiglia di New York nella valle del fiume Madison, nel Montana centrale."

Nonostante sia ambientato in Montana, questa serie non sembra avere alcun legame con l'universo di Yellowstone, che crescerà ulteriormente la prossima settimana quando Y: Marshals arriverà anche su Paramount+. Quello che sappiamo di The Madison è che questa stagione d'apertura è solo un assaggio di ciò che ci aspetta, dato che una seconda stagione è già stata approvata.

Per un assaggio di ciò che ci aspetta, guarda qui sotto il trailer della serie, con The Madison in uscita il 14 marzo.