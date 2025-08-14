news
Ghost of Yotei
Kusarigama porta all'azione brutale nel nuovo trailer di gioco di Ghost of Yotei
L'azione dei samurai continua il 2 ottobre 2025 su PlayStation 5.
Nel 2020, Ghost of Tsushima ha offerto un grande gioco. L'azione dei samurai era una fantasia di potere da vivere. L'atmosfera era lì. Sucker Punch sta ovviamente facendo un sequel, e questo, noto come Ghost of Yotei, uscirà il 2 ottobre 2025 su PS5.
Un nuovo trailer di gioco mostra quanto possa essere brutale e utile un'arma da kusarigama. Può attirare i nemici verso il giocatore o semplicemente porre fine a tutti in modo sanguinoso. Il trailer non ci dice molto sulla storia, ma almeno sappiamo che il gioco sembra molto buono e che l'azione sarà fluida, e non ci aspettavamo niente di meno.
Tutto quello che dobbiamo fare ora è aspettare l'arrivo di ottobre. Mentre aspetti, puoi guardare il trailer proprio qui su Gamereactor.
