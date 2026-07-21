Kylian Mbappé del Real Madrid nominato star di copertina delEA Sports FC 27

Si avvicina il periodo dell'anno in cui Electronic Arts condivide informazioni sul prossimo capitolo della sua longeva e immensamente popolare serie di football. EA Sports FC 27 è stato reso pubblico e, sebbene i dettagli completi sul gioco non siano ancora stati resi condivisi, conosciamo alcune informazioni piuttosto cruciali, tra cui quale atleta sarà protagonista della copertina del titolo.

Certo, c'è un piccolo trucco dato che l'atleta in questione è stato confermato come star di copertina solo per l'Ultimate Edition di EA Sports FC 27 e per EA Sports FC Mobile, suggerendo che condividerà la copertina con un altro atleta per la Standard Edition.

Anche questo deve ancora essere confermato, ma quello che sappiamo è che l'attaccante di Real Madrid e Francia Kylian Mbappé sarà il protagonista della versione principale del calcio, dopo una stagione (che, pur priva di trofei per le sue rispettive squadre) include una serie di premi individuali che spaziano dal miglior marcatore della LaLiga, il Scarponino d'Oro della Champions League, e anche il record assoluto di gol segnati alla Coppa del Mondo FIFA.

Questa sarà la prima volta che Mbappé apparirà in copertina di EA Sports FC (ma non la prima volta per un giocatore del Real Madrid grazie alle numerose apparizioni di Jude Bellingham), anche se segna un ritorno in forma visto che era il protagonista di FIFA 23 quando era ancora al Paris Saint-Germain, insieme all'allora Sam Kerr del Chelsea.

Parlando di questo onore, Mbappé ha dichiarato: "Essere protagonista per la prima volta sulla copertina di un titolo EA Sports FC è un momento molto speciale per me. È un onore continuare il mio rapporto a lungo termine con il franchise nel suo ultimo capitolo, insieme ai giocatori che hanno plasmato la sua storia. Non vedo l'ora che tutti possano vivere l'esperienza di FC 27."

EA sta usando questa rivelazione come kickstarter per una serie di nuove informazioni sul gioco in arrivo, tutte condivise nei prossimi giorni. Questo includerà il primo trailer di gameplay che uscirà il 23 luglio alle 17:00 BST/18:00 CEST.