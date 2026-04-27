Kylian Mbappé di nuovo infortunato: giocherà ancora per il Real Madrid in questa stagione?

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Il Real Madrid ha subito un'altra battuta d'arresto prima dell'ultima serie di stagione, senza nulla in gioco poiché il Barcellona probabilmente vincerà la Liga questa settimana o la prossima. A aggiungere le recenti ferite di Arda Guler ed Eder Militão, anche l'attaccante francese Kylian Mbappé è stato infortunato, diagnosticato con una lesione al muscolo semitendinoso della gamba sinistra, ha riferito il club lunedì, nonostante le prime notizie che indicavano un sovraccarico muscolare.

Non è stato fornito alcun tempo di recupero, ma questo potrebbe significare che Mbappé perderà la partita di domenica prossima contro l'Espanyol così come l'ultimo Clásico del 10 maggio a Barcellona, che potrebbe essere la partita in cui il Barcellona diventerà campione di LaLiga.

Non si prevede che si tratti di un infortunio serio che minaccierebbe la partecipazione di Mbappé ai Mondiali con la Francia, quindi i tifosi non sarebbero troppo sorpresi se Mbappé scegliesse di non affrettare un ritorno con il Real Madrid a meno di un mese dalla fine della competizione (o se tornerà affatto). In questa stagione ha già vissuto la più lunga assenza della sua carriera, quando è stato fermo per due mesi a causa di un infortunio che sarebbe stato diagnosticato erroneamente dai medici del Real Madrid, ormai licenziati.

La posizione di Mbappé come miglior marcatore in LaLiga, con 24 gol, sotto minaccia da Vedat Muriqi dal Mallorca, con 21 gol, potrebbe essere l'unico incentivo per Mbappé a tornare nel suo club prima dei Mondiali.