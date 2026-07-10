Kylian Mbappé dice di essersi distratto prima di calciare il rigore contro il Marocco

HQ

Kylian Mbappé è diventato la stella dei quarti di finale Francia vs. Marocco della Coppa del Mondo, vincendo il premio di Miglior Giocatore e segnando il primo gol della vittoria per 2-0 nel secondo tempo, nonostante avesse sbagliato un rigore nel primo tempo. Senza prendere i meriti del portiere marocchino Yassine Bounou, che gioca nella Saudi Pro League (Al Hilal) e ha compiuto molte altre parate incredibili, Mbappé ha riconosciuto di non aver tirato il suo rigore migliore, ma ha una scusa.

"Ho tirato male il rigore, ma è stato complicato. C'è stato un malentendimento con l'arbitro. Mi ha detto che era una penalità, mi sono preparata, ma poi è tornato a dirmi che non c'era stata una penalità. Perdo la concentrazione, non mi ero mai trovato in una situazione del genere", ha spiegato Mbappé in un'intervista dopo la partita.

Infatti, l'arbitro non ha permesso a Mbappé di tirare dopo pochi istanti, quando il VAR sembrava esaminare un possibile fallo durante la preparazione del rigore (che è la procedura standard, come ha rivelato Collina dopo la controversia con l'Egitto). Alcuni ora mettono in dubbio che Mbappé inizi a "tuffarsi" prima di essere colpito dal giocatore marocchino: il contatto è chiaro, ma alcuni ritengono che Mbappé sia andato troppo oltre con l'esagerazione della caduta...

In ogni caso, Mbappé si è riscattato mezz'ora dopo e, con Dembélé che ha segnato un altro sei minuti dopo, la Francia è ora in semifinale di Coppa del Mondo, estendendo un incredibile record a eliminazione diretta...