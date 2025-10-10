Kylian Mbappé difende Lamine Yamal, "la gente deve lasciarlo in pace"

HQ

Kylian Mbappé ha concesso un'intervista con l'ex giocatore e allenatore argentino e ora opinionista Jorge Valdano, nel suo programma televisivo per Movistar+. L'intervista viene rilasciata domenica alle 21:00 CEST, ma l'emittente spagnola ha già rilasciato alcune anticipazioni dell'intervista, e in una di esse il giocatore francese difende Lamine Yamal.

"Si vede che ha una passione per il calcio, è l'unica cosa che non può permettersi di perdere. Il resto, se la sua vita. La gente parla molto della sua vita personale, dei suoi affari personali. Penso che la gente debba lasciarlo in pace", ha detto Mbappé.

L'attaccante francese, ora 26enne, è diventato famoso in tutto il mondo anche in giovanissima età, quando ha fatto il suo debutto a 16 anni al Monaco e poi ha vinto la Coppa del Mondo nel 2018 a soli 20 anni, quindi sa cosa significa essere al centro delle conversazioni di tutti a quella giovane età.

"Devono accettare che nel calcio è un grande giocatore, ma nella vita è solo un ragazzino di 18 anni. A 18 anni, tutti commettono errori; Fanno le cose giuste, fanno le cose sbagliate. Alla fine, avrà le sue esperienze di vita, saprà cosa è bene per lui e cosa è male. Non ci resta che guardare cosa fa in campo. Il resto non è molto importante".

"È un giocatore con un grande talento e spero che faccia a modo suo. Buona fortuna a lui", ha aggiunto Mbappé. Essendo le stelle più grandi di Real Madrid e Barcellona, e anche di Francia e Spagna, entrambi sono pronti a incontrarsi più volte nella loro carriera.