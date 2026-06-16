Kylian Mbappé diventa il marcatore di sempre della Francia nella vittoria per 3-1 contro il Senegal

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La Francia ha iniziato la sua corsa ai Mondiali con una vittoria lenta contro il Senegal, in cui Kylian Mbappé è diventato il miglior marcatore della nazionale francese con una doppietta. Allo stadio New York New Jersey, che ospiterà anche la finale il 19 luglio, i recenti finalisti della Coppa del Mondo hanno scacciato i dubbi del primo tempo con un gol straordinario di Mbappé e un fantastico assist di Michael Olise.

Bradley Barcola, assistito da Rabiot, ne ha aggiunto un altro negli ultimi otto minuti regolamentari, ma poi il diciottenne Ibrahim Mbaye, del Paris Saint-Germain, ha segnato un altro gol al 95° minuto contro la sua ex nazionale (ha giocato per tutte le squadre giovanili della Francia, dall'Under 15 all'U20, prima di cambiare schieramento con il Senegal) per aggiungere un po' di spezia agli ultimi tre minuti dei minuti di recupero... solo per Mbappé, quasi subito, segnare un incredibile gol da lontano.

Mbappé, con questo gol, supera Olivier Giroud come miglior marcatore di sempre della nazionale francese, con 58 gol. Giroud segnò 57 e Thierry Henry 51. Dietro di loro ci sono Antoine Griezmann, 44 anni, e Michel Platini, 41 anni.

In effetti, Mbappé è anche salito in cima alla classifica dei marcatori di sempre della Coppa del Mondo: 14 gol, lo stesso numero di Gerd Muller per la Germania Ovest, e solo dietro Ronaldo Nazario per il Brasile, con 15 gol, e Miroslav Klose detiene il record assoluto con 16 gol per la Germania. Non sarebbe stato difficile per lui superarlo nel resto della competizione...