Kylian Mbappé è anche protagonista della copertina EA Sports FC 27 Standard Edition

HQ

L'attaccante francese e del Real Madrid di Kylian Mbappé è stato recentemente confermato come star di copertina per l'Ultimate Edition di EA Sports FC 27 e per EA Sports FC Mobile, ma quando ciò è stato confermato non c'è stata alcuna conferma diretta che avrebbe anche preso la copertina dell'edizione Standard del gioco. Questo è cambiato ora che Mbappé è la star abituale della copertina della prossima partita di football, anche se c'è un background più interessante da notare.

Da molto tempo circolano voci che EA avrebbe introdotto una qualche forma di 'open-world' in EA Sports FC 27, e a quanto pare ci è stato appena dato il primo sguardo attraverso questa copertina Standard Edition. Dietro Mbappé c'è un mondo confuso che riunisce una serie di monumenti iconici del calcio, tra cui stadi come Santiago Bernabeu e Wembley, striscioni e bandiere che raffigurano Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain, Atletico de Madrid, Napoli, Chelsea, persino l'AFC Richmond di Ted Lasso, oltre a ulteriori riferimenti al mondo del gaming competitivo e alla scena EA FC Pro.

Naturalmente, ora attendiamo informazioni precise su questo fronte, ma le riceveremo molto presto, perché tra poche ore il trailer di gameplay del titolo sarà condiviso in tutto il mondo.