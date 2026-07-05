Kylian Mbappé ha detto che la Francia ha mostrato al Paraguay che possono "sporcarsi le mani": "Eravamo migliori di loro"

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La Francia è sopravvissuta agli ottavi di finale contro il Paraguay con un solo gol su rigore trasformato da Kylian Mbappé, in una partita dura e spesso difficile in cui la squadra paraguaiana, che ha tenuto a bada la Germania, ha cercato poco di giocare bene e di difendersi semplicemente con una difesa a cinque: la squadra sudamericana ha avuto solo il 24% di possesso palla, effettuò solo 175 passaggi (la Francia ne fece 553), e un solo tiro in porta.

I frequenti falli contro i giocatori francesi, in particolare Mbappé, sono stati raramente puniti dall'arbitro, cosa che è stata la norma più spesso che no in questa Coppa del Mondo (come è stato anche per la Spagna contro l'Uruguay). Solo il VAR ha avvertito l'arbitro di un fallo chiaro commesso contro Desiré Doué, pochi secondi dopo essere entrato in partita al posto del Barcola, una giocata tattica di Deschamps che ha dato i suoi frutti.

Mbappé, visibilmente arrabbiato ma orgoglioso dopo la partita (le telecamere hanno ripreso come negò il saluto al portiere paraguaiano Orlando Gill), non si trattenne e disse ai giornalisti: "Abbiamo dimostrato di non essere solo una squadra che sa giocare un calcio offensivo. Se dobbiamo sporcarci le mani, lo faremo. Pensavano che saremmo venuti in smoking a giocare, ma sappiamo anche giocare a calcio sporco. Abbiamo vinto ed eravamo migliori di loro."

Ora, la Francia affronterà il Marocco nei quarti di finale della Coppa del Mondo, giovedì 9 luglio alle 22:00 CEST / 21:00 BST.