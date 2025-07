Kylian Mbappé o Gonzalo García, chi sarà nell'undici titolare contro il Paris Saint-Germain?

HQ

Real Madrid e Paris Saint-Germain hanno raggiunto le semifinali della Coppa del Mondo per Club e si scontreranno mercoledì sera, alle 20:00 BST e alle 21:00 CEST, una partita di proporzioni epiche, degna di una Champions League. Metterà infatti a confronto i due vincitori più recenti del concorso, ed entrambi arriveranno ad un ottimo stato di forma, ma solo uno arriverà in finale domenica 13 luglio.

Il Real Madrid ha vinto tutte le partite tranne una in questa competizione e in tutte Gonzalo García è stato fondamentale per la squadra. Questo giovane giocatore di 21 anni, prodotto del loro settore giovanile, che gioca ufficialmente al Real Madrid Castilla, la sua squadra B, è subentrato dopo che Kylian Mbappé ha saltato le prime tre partite a causa di una grastroenterite... e ha segnato un gol in ogni partita, tranne uno, in cui ha fornito un assist.

Nelle ultime due partite, Mbappé è subentrato come sostituto, ma Gonzalo era l'attaccante della formazione titolare. Tuttavia, ora che Mbappé è presumibilmente guarito al 100%, sorge una grande domanda per Xabi Alonso: chi sarà nell'undici titolare, Mbappé o Gonzalo?

Secondo il giornalista Edu Aguirre del programma televisivo spagnolo El Chiringuito (via FootMercato), Mbappé sarà nella formazione di partenza domani. In questo modo, Mbappé affronterà la sua ex squadra, il Paris Saint-Germain, che è coinvolto in una battaglia legale per gli stipendi non pagati...