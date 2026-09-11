Kylian Mbappé parla del meme del 'dittatore': mostrano "una mancanza di consapevolezza politica e umana nelle persone"

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Qualche mese fa, un meme ha iniziato a diffondersi sui social media, che raffigurava il giocatore francese Kylian Mbappé come un dittatore, usando immagini generate da IA. Il meme è stato creato alla fine dell'ultima stagione del Real Madrid, quando il club è finito senza trofeo, ma con due allenatori licenziati: prima Xabi Alonso e poi il suo sostituto Álvaro Arbeloa. Poi è iniziato il Mondiale, e la (presunta) grande influenza di Mbappé in entrambe le squadre gli è valso il ruolo di "dittatore".

In un'intervista con France Football (proprietari del Pallone d'Oro), Mbappé ha finalmente affrontato l'argomento. Ha detto: "in parte è divertente perché si capisce che, per alcune persone, è tutto per divertirsi", ma non è nemmeno un confronto con i fan paragonati ai dittatori che hanno causato così tanti danni nella storia, il che dimostra "una mancanza di consapevolezza politica e umana nelle persone".

"C'è anche un lato che non è così divertente perché sappiamo i danni che persone come loro hanno causato nella storia. Essere paragonati a persone che uccidono altri, o che hanno reso infelice milioni e milioni di persone... Non credo di aver mai fatto nulla del genere in vita mia, quindi c'è un miscuglio di cose", ha detto Mbappé.

"Da un lato, so che è fatto in modo leggero e non va così lontano, ma a volte mostra una mancanza di consapevolezza politica e umana nelle persone". Anche se ha detto che il suo ex compagno di squadra del PSG e compagno di squadra francese Ousmane Dembélé lo ha condiviso "solo per ridere".