Kylian Mbappé ritiene che "questo potrebbe essere un buon anno per vincere il Pallone d'Oro"
Mbappé ha parlato in conferenza stampa prima dell'inizio della Champions League di domani.
La UEFA Champions League torna domani, martedì 8 settembre, con Real Madrid vs. Inter Milano come uno dei momenti salienti della prima giornata della fase di campionato. Il giorno prima, l'allenatore José Mourinho e la stella Kylian Mbappé sono intervenuti alla conferenza stampa, parlando pochi giorni prima della prima sconfitta stagionale della squadra, in LaLiga contro il Real Betis.
Mbappé ha ammesso che "tutti i giocatori del Real Madrid devono migliorare nel pressing per aiutare la difesa e concedere meno occasioni" ma si è lamentato che la stampa si concentrasse solo su di lui, su Vinícius e Bellingham, essendo le tre stelle della squadra: "Non mi piace questa idea di individuare tre giocatori del gruppo. So che anche ai giornalisti piace farlo, ed è del tutto normale, perché è quello che vende. "
In effetti, a Mbappé è stato anche chiesto perché il Paris Saint-Germain abbia vinto due titoli di Champions League da quando se n'è andato nel 2024: "È un'analisi calcistica. Non posso cambiarla. Non mi interessa davvero. So come analizzare il calcio. So più di calcio di molte altre persone, e sono molto calmo. Queste sono cose che vendono, e parlare di me vende molto, sia in positivo che in negativo. "
Mbappé ha anche parlato del Pallone d'Oro e dei pettegolezzi che lo ponevano tra i favoriti per i 42 gol segnati per il Real Madrid in 42 partite e i 10 gol segnati ai Mondiali, nonostante non abbia vinto nessuna competizione quest'anno. "Quando giochi per il Real Madrid, la gente ti associa naturalmente a questo tipo di premi. La gente per strada mi parla del Pallone d'Oro, di avere questa possibilità. È un premio molto positivo per un giocatore."
"Ho fatto la storia nella competizione più importante del mondo dello sport, e ho la sensazione che sia un buon anno per questo, ma vedremo", ha aggiunto Mbappé. In una domanda di approfondimento, quando gli è stato chiesto se lo considera il miglior giocatore del mondo, ha risposto: "Lo faccio sempre, ma è una cosa molto personale. Non credo sia un dibattito da fare da meno. Penso che questo potrebbe essere un buon anno per vincere il Pallone d'Oro".