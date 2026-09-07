Kylian Mbappé ritiene che "questo potrebbe essere un buon anno per vincere il Pallone d'Oro"

HQ

La UEFA Champions League torna domani, martedì 8 settembre, con Real Madrid vs. Inter Milano come uno dei momenti salienti della prima giornata della fase di campionato. Il giorno prima, l'allenatore José Mourinho e la stella Kylian Mbappé sono intervenuti alla conferenza stampa, parlando pochi giorni prima della prima sconfitta stagionale della squadra, in LaLiga contro il Real Betis.

Mbappé ha ammesso che "tutti i giocatori del Real Madrid devono migliorare nel pressing per aiutare la difesa e concedere meno occasioni" ma si è lamentato che la stampa si concentrasse solo su di lui, su Vinícius e Bellingham, essendo le tre stelle della squadra: "Non mi piace questa idea di individuare tre giocatori del gruppo. So che anche ai giornalisti piace farlo, ed è del tutto normale, perché è quello che vende. "

In effetti, a Mbappé è stato anche chiesto perché il Paris Saint-Germain abbia vinto due titoli di Champions League da quando se n'è andato nel 2024: "È un'analisi calcistica. Non posso cambiarla. Non mi interessa davvero. So come analizzare il calcio. So più di calcio di molte altre persone, e sono molto calmo. Queste sono cose che vendono, e parlare di me vende molto, sia in positivo che in negativo. "

Mbappé ha anche parlato del Pallone d'Oro e dei pettegolezzi che lo ponevano tra i favoriti per i 42 gol segnati per il Real Madrid in 42 partite e i 10 gol segnati ai Mondiali, nonostante non abbia vinto nessuna competizione quest'anno. "Quando giochi per il Real Madrid, la gente ti associa naturalmente a questo tipo di premi. La gente per strada mi parla del Pallone d'Oro, di avere questa possibilità. È un premio molto positivo per un giocatore."

"Ho fatto la storia nella competizione più importante del mondo dello sport, e ho la sensazione che sia un buon anno per questo, ma vedremo", ha aggiunto Mbappé. In una domanda di approfondimento, quando gli è stato chiesto se lo considera il miglior giocatore del mondo, ha risposto: "Lo faccio sempre, ma è una cosa molto personale. Non credo sia un dibattito da fare da meno. Penso che questo potrebbe essere un buon anno per vincere il Pallone d'Oro".