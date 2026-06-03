L'11ª edizione di Warhammer 40.000 non è ancora completamente disponibile, ma puoi già scaricare le nuove regole base

HQ

Le dighe stanno per aprirsi, e presto i fan di Warhammer in tutto il mondo irromperanno su Armageddon con il lancio ufficiale dell'undicesima edizione. La grande scatola di miniature nel kit di lancio Armageddon arriverà in pre-ordine questo fine settimana, ma anche prima di allora, le regole base sono state fornite gratuitamente da Games Workshop.

Secondo un nuovo post della Warhammer Community, puoi scaricare subito le regole base per l'11ª edizione, con un rapido riepilogo nel video YouTube qui sotto. Le regole non sono state completamente riformulate rispetto alla 10ª edizione, ma ci sono cambiamenti significativi riguardo al terreno, alle regole del corpo a corpo, agli obiettivi e altro ancora, che vorrai leggere se speri di costruire le miniature il più rapidamente possibile e affrontare le nuove novità.

Le schede dati per le forze Ork e Space Marine incluse nella scatola Armageddon sono state aggiunte anche come download gratuito, offrendoti maggiori dettagli sulle unità specifiche che potrai usare dall'inizio dell'11ª edizione. Man mano che riceviamo sempre più informazioni sull'undicesima edizione prima del suo lancio ufficiale, sembra che questa possa essere l'edizione più grande di Warhammer finora.