L'80° anniversario del bombardamento atomico di Hiroshima è stato celebrato da un evento con rappresentanti di tutto il mondo a favore della pace

Le ultime notizie sul Giappone . 6 agosto 1945. L'intelligence navale statunitense dà finalmente il via libera al decollo. Nei giorni precedenti, le nuvole avevano coperto i cieli sopra Hiroshima, in Giappone, ma gli Stati Uniti dovevano essere sicuri che ciò che stavano per fare doveva essere visto chiaramente. Tre B-29 decollano dalle Isole Marianne intorno alle 2 del mattino, trasportando una sola bomba come carico. Intorno alle 6:00 del mattino, il sistema radar giapponese rileva l'intrusione degli aerei nel loro spazio aereo, ma poiché non ci sono bombardamenti sulle città, decidono di ritirare l'allarme pubblico. La popolazione riprende la sua routine quotidiana fino alle 8:15 ora locale. È allora che la bomba esplode.

Le cronache possono attestare le dimensioni e la portata dell'esplosione in termini geografici e fisici, come una colonna di 270 metri di diametro che ha innalzato la sua temperatura a più di un milione di gradi, ma è più importante ricordare le 70.000 vite che sono evaporate in un solo secondo, e le centinaia di migliaia che sono state segnate per sempre da essa, i cosiddetti 'hibakusha'. Oggi ricorre l'80° anniversario di quel giorno, e anche se ogni anno si tiene un tributo, in questo 80° anniversario il messaggio della Campana della Pace che viene suonata dal Parco della Campana della Pace di Hiroshima è ancora più significativo: eliminare completamente le armi nucleari.

Il pubblico è quello giusto, ovviamente. Più di 120 rappresentanti di paesi (alcuni dei quali attuali potenze nucleari) hanno ascoltato l'appello alla pace e alla solidarietà in tutto il mondo fatto dal sindaco della città Kazumi Matsui, mentre chiedeva al suo Primo Ministro (anche lui presente) affinché il Giappone firmasse il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TNP), in quanto attualmente è solo firmataria del Trattato di non proliferazione. Shigeru Ishiba, da parte sua, ha ribadito la posizione del governo giapponese di promuovere un mondo senza guerra e armi nucleari in base a questo trattato in un momento in cui "la divisione della comunità internazionale sul disarmo nucleare si sta approfondendo e l'attuale contesto di sicurezza sta diventando sempre più duro".

La guerra in Ucraina e l'escalation in Medio Oriente hanno rinnovato il rafforzamento militare in tutto il mondo. "Questi sviluppi ignorano palesemente le lezioni che la comunità internazionale avrebbe dovuto imparare dalle tragedie della storia. Minacciano di abbattere le strutture di costruzione della pace per le quali hanno lavorato così duramente", ha detto Kazumi Matsui.

"I nostri giovani, i leader delle generazioni future, devono riconoscere che politiche sbagliate in materia di spese militari, sicurezza nazionale e armi nucleari potrebbero avere conseguenze assolutamente disumane.

Tra i bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, si stima che 210.000 persone siano state uccise sul posto o nei giorni successivi, e altre 150.000 siano rimaste ferite e segnate per sempre dalle radiazioni e dal fuoco nucleare. Che la loro memoria non sia mai dimenticata.