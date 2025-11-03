Auto
L'80% di tutte le prenotazioni per il camion Scout Motors, è per quello con il motore a gas
Il cliente sta dicendo qualcosa alle case automobilistiche... Cosa può essere?
HQ
Quando Scout Motors, di proprietà di Volkswagen, ha annunciato il suo omaggio retrò al Bronco al suo prossimo pick-up, c'era già molto interesse. Ora che il produttore ha iniziato a prendere i preordini, è diventato subito chiaro che i clienti non vogliono il modello elettrico, il che sembra aver sorpreso il CEO di Scout Motors. Oltre l'80% di tutti coloro che hanno effettuato gli ordini ha scelto la variante elettrica e a benzina (un range extender a benzina che, come un generatore, aiuta a caricare la batteria dell'auto elettrica), che il CEO di Scout Scott Keogh ha commentato:
"Guarda, il mercato ha parlato. Oltre l'80% delle prenotazioni riguarda il range extender".