L'80% di tutte le prenotazioni per il camion Scout Motors, è per quello con il motore a gas

Quando Scout Motors, di proprietà di Volkswagen, ha annunciato il suo omaggio retrò al Bronco al suo prossimo pick-up, c'era già molto interesse. Ora che il produttore ha iniziato a prendere i preordini, è diventato subito chiaro che i clienti non vogliono il modello elettrico, il che sembra aver sorpreso il CEO di Scout Motors. Oltre l'80% di tutti coloro che hanno effettuato gli ordini ha scelto la variante elettrica e a benzina (un range extender a benzina che, come un generatore, aiuta a caricare la batteria dell'auto elettrica), che il CEO di Scout Scott Keogh ha commentato:

"Guarda, il mercato ha parlato. Oltre l'80% delle prenotazioni riguarda il range extender".