L'80º storico Festival de Cannes annuncia le sue date ufficiali

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Abbiamo partecipato al 79° Festival de Cannes il mese scorso per il secondo anno consecutivo (e potete vedere la nostra copertura qui), e sebbene sia stata un'edizione forte, l'anno prossimo promette di essere davvero speciale. Ufficialmente chiamato "Festival de Cannes: Édition Anniversaire", l'80ª edizione del festival cinematografico più apprezzato sarà un vero e proprio numero, e sia gli addetti ai lavori del settore che i partecipanti erano già entusiasti di tutto ciò che gli organizzatori avrebbero in serbato.

E ora hanno svelato le date ufficiali. L'80ª edizione del Festival di Cannes si terrà nella sua sede tradizionale, ma leggermente prima nel calendario, poiché celebrerà l'edizione anniversaria dall'11 al 22 maggio 2027.

Gli organizzatori scrivono:

"Otto decenni di cinema, scoperte e incontri... Unisciti a noi il prossimo maggio per celebrare questo anniversario importante e continuare insieme l'avventura!"

Cosa pensi renderà speciale Cannes 80? Noi di Gamereactor speriamo davvero di tornarci per la terza volta... E per altri ottanta!