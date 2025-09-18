Gamereactor

La ABC ritira il "Jimmy Kimmel Live" per le osservazioni di Charlie Kirk

La rete di proprietà della Disney sospende lo spettacolo a tarda notte a causa del contraccolpo politico e del controllo della FCC.

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la ABC ha rimosso a tempo indeterminato "Jimmy Kimmel Live" dal suo palinsesto dopo le osservazioni fatte dal conduttore sull'attivista conservatore Charlie Kirk. La decisione fa seguito alle pressioni della FCC e degli affiliati locali preoccupati per il contenuto, con Trump che ha elogiato la mossa. Nel frattempo, i democratici e i sostenitori della libertà di parola hanno criticato l'azione, definendola una minaccia all'espressione, poiché la sospensione si aggiunge a una crescente tendenza di personalità dei media che affrontano conseguenze per i commenti su eventi politici sensibili, evidenziando la tensione tra intrattenimento, politica e supervisione normativa. Cosa ne pensi della situazione? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!

LOS ANGELES - 11 DICEMBRE: Jimmy Kimmel al Don Mischer Star sulla Hollywood Walk of Fame all'Hollywood Boulevard l'11 dicembre 2014 a Los Angeles, CA // Shutterstock

