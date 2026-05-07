La Banca del Giappone è intervenuta nello yen per la seconda volta in meno di una settimana, acquistando valuta per un valore di 32 miliardi di dollari

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L'economia giapponese è unica al mondo, ma per decenni è rimasta stagnante, un periodo comunemente noto come i 'decenni perduti', durante il quale la crescita è stata inesistente. Questo ha fatto sì che lo yen perda gradualmente valore anno dopo anno rispetto al dollaro, e questo sprezzamento è ora aggravato dalla crisi nello Stretto di Hormuz, in Iran e negli Stati Uniti.

Secondo Reuters, la Banca del Giappone sarebbe intervenuta acquistando yen per un valore di 32 miliardi di dollari (circa 5 trilioni di yen). La seria implicazione è che questo sarebbe il secondo grande intervento in meno di una settimana. Il mercato azionario giapponese è attualmente chiuso per una festività pubblica, ed è possibile che questo intervento sia stato effettuato gradualmente durante diverse sessioni di negoziazione.

L'intervento più recente del Giappone, ufficialmente confermato, è avvenuto nel luglio 2024, quando ha speso circa 36,8 miliardi di dollari per sostenere lo yen dopo che era sceso al livello più basso degli ultimi 38 anni, attestandosi a 161,96 per un dollaro. Oggi si sta scambiando a 156,26 yen per dollaro.

Un brusco e incontrollato calo della valuta potrebbe scatenare una crisi finanziaria che destabilizzerebbe completamente la già fragile struttura finanziaria del paese.