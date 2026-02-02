La banda affronta nuove minacce di flora in Stranger Things: Tales from '85

HQ

Stranger Things è ufficialmente completo, ma ci sono ulteriori avventure da vivere in questo mondo popolare e amato. Un esempio di questo è la prossima serie animata Stranger Things: Tales from '85, una serie che racconta una vecchia avventura con protagoniste versioni più giovani di Eleven, Mike, Hopper, Steve, Dustin, Max e quasi tutto il resto del gruppo.

In poche parole, un'altra mostruosità è sfuggita all'Upside Down e ha iniziato a influenzare la flora nell'area di Hawkins. Questo costringe il gruppo a dover farsi avanti e salvare la situazione ancora una volta, trovando al contempo il tempo di giocare una nuova campagna Dungeons and Dragons durante una tempesta di neve atmosferica.

Puoi vedere di più di questa serie e di ciò che offrirà ai fan qui sotto nel trailer ufficiale, che offre anche un assaggio dello stile artistico animato utilizzato, con la data di anteprima prevista per il 23 aprile su Netflix.