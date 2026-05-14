"La bandiera dell'Iran sarà issata e difesa" ai Mondiali: grande festa con i calciatori nonostante l'incertezza

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La partecipazione dell'Iran alla Coppa del Mondo 2026 è stata messa in dubbio per molti mesi dopo l'inizio della guerra contro Israele e Stati Uniti il 28 febbraio. Il conflitto, che si estese al resto del Medio Oriente, non è finito e, nonostante le relazioni tese tra Iran e Stati Uniti, la squadra iraniana andrà negli Stati Uniti per giocare le partite della Coppa del Mondo.

Almeno, questa è la cosa che ci si aspetta dopo una grande festa per le strade di Teheran che si è tenuta ieri, durante la quale migliaia di persone sono andate in Piazza Enqelab per vedere i calciatori e la divisa per la Coppa del Mondo, presentati alla festa. Mehdi Taj, presidente della Federazione Calcistica Iraniana, ha detto che "qualunque sia il risultato, che la bandiera dell'Iran venga issata lì e difesa" (tramite Al Jazeera).

"Questo è il miglior addio delle ultime quattro campagne di Coppa del Mondo. I giocatori sono con la gente, e la folla sta in piedi con la dignità, l'onore e la forza del paese", ha aggiunto Taj, a cui qualche settimana fa è stato negato l'ingresso all'aeroporto canadese mentre si recava a un incontro FIFA perché ex membro del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), inserito come organizzazione terroristica in Canada, così come negli Stati Uniti.

C'è ancora incertezza, e l'Iran ha messo in discussione più volte la partecipazione a una competizione sportiva in un paese con cui è in guerra, ma la FIFA ha insistito affinché l'Iran ci andrà, rifiutando le loro petizioni per trasferire le partite della Coppa del Mondo in Messico, co-organizzatori della Coppa del Mondo insieme al Canada. "La FIFA ha fatto delle promesse, e si spera che tali promesse portino a risultati e che i giocatori ricevano i loro visti puntualmente", ha dichiarato Hedayat Mombeini, segretario generale della federazione calcistica, in una TV di stato, affermando che non hanno ancora ricevuto i visti straordinari che giocatori e personale riceveranno per entrare nel paese.