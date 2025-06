La base di giocatori di Splitgate 2 è "più che triplicata" dalla sua open beta

HQ

Splitgate 2 è ufficialmente disponibile ora, e nonostante una recente serie di controversie, sembra che il gioco stia andando piuttosto bene quando si tratta di attirare giocatori. Da quando è stato lanciato fuori dall'open beta e ha dato alle persone le meccaniche di Halo x Portal che avevano imparato ad amare nello Splitgate originale, il sequel ha attirato il triplo dei giocatori.

Almeno, questo è secondo l'account dei social media di Splitgate 2, che stava rispondendo a un fan che chiedeva informazioni sul numero dei giocatori. "La nostra base di giocatori è più che triplicata dalla Beta. In particolare, abbiamo avuto un sacco di successi recenti su console", si legge nella risposta, che può essere trovata sotto un video di scuse del CEO di 1047 Games Ian Proulx.

Proulx si scusava per aver indossato un cappello con la scritta "Make FPS Great Again". Il cappello è stato visto da alcuni come una dichiarazione politica e criticato da altri, considerando che il discorso di Proulx al Summer Game Fest si è comportato come se Splitgate 2 non fosse colpevole dei peccati dei moderni titoli FPS. Di recente, il gioco ha anche riscontrato una buona dose di polemiche grazie al prezzo delle sue microtransazioni e dei pacchetti cosmetici.

Bisognerà vedere se questo successo riuscirà a durare per il secondo Splitgate. Il gioco è ora disponibile su PC, PlayStation e console Xbox.