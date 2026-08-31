La Battaglia dell'Olimpo sta tornando

Se eri presente durante gli anni '80, è molto probabile che ricordi il fenomenale gioco di ruolo The Battle of Olympus. È stato sviluppato dallo studio giapponese Infinity e si è chiaramente ispirato a Zelda II: The Adventure of Link.

Tuttavia, non ci fu mai un sequel, anche se una versione per Game Boy fu lanciata nel 1993 (cinque anni dopo il suo rilascio iniziale). Ma... ora questo titolo in gran parte dimenticato sta per ricevere una nuova vita. I creatori originali stanno attualmente lavorando a un remake di tipo leggermente diverso. In effetti, sembra più un gioco NES adattato per Mega Drive o Super Nintendo, piuttosto che qualcosa che spinga l'hardware odierno al limite.

Sulla pagina Steam del gioco possiamo leggere la seguente descrizione:

"Originariamente pubblicato nel 1988, La Battaglia dell'Olimpo è un'avventura d'azione a scorrimento laterale ispirata alla mitologia greca. Viaggia attraverso una versione mitica dell'antica Grecia, esplora terre pericolose, combatti mostri, scopri oggetti divini e diventa più forte man mano che il tuo cammino si apre grazie alle benedizioni degli dei.

Questo remake è in fase di ricostruzione dal duo di sviluppatori originali che si occupano della programmazione e della grafica. Stiamo personalmente ricreando il codice, ridisegnando la pixel art e perfezionando il gioco per i giocatori PC moderni, preservando allo stesso tempo lo spirito, l'atmosfera e la sfida dell'originale."

PC è l'unica piattaforma confermata, e sarà rilasciato come titolo in Early Access a gennaio. Dai un'occhiata ai primi screenshot qui sotto.