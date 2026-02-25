La battle royale di NCSoft Time Takers sarà testata in beta chiusa a marzo

HQ

Il prossimo battle royale/hero shooter Time Takers avrà un test beta chiuso il mese prossimo. Previsto per il lancio più avanti nel 2026, Time Takers proviene da Mistil Games e NCSoft, utilizzando una meccanica unica basata sul tempo per costringere i giocatori a lottare per la propria vita durante combattimenti PvP frenetici.

Un nuovo closed beta sarà lanciato il 13 marzo, dando ai giocatori accesso al gioco e la possibilità di provarlo prima del lancio. Time Takers ' La CBT è principalmente rivolta alle Americhe questa volta, quindi se vivi in Nord o Sud America puoi accedere alla closed beta dalla pagina Steam del gioco.

Se non vivi in nessuna di queste regioni, puoi comunque provare Time Takers, e dovrai solo unirti al Discord del gioco per ottenere il codice Steam. Nel test giocherai in tre mappe diverse, sceglierai tra 12 personaggi giocabili, dai cavalieri agli alieni fino agli scimpanzé armati di banane, e ti impegnerai in strategie di squadra con gli altri due giocatori che cercano di sopravvivere con te.

Anche se questa CBT si svolge solo su Steam, Time Takers segnala tramite un comunicato stampa che il gioco arriverà anche sulle console al momento del lancio più avanti quest'anno.