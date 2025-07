La BBC è stata criticata per l'errore dei giochi retrò durante lo show mattutino

HQ

La BBC britannica è stata ampiamente derisa online dopo un fallimento retrò di proporzioni epiche svelato dal vivo durante un segmento in cui si discuteva della rinascita dei vecchi videogiochi e della cultura che li circonda, una tendenza che secondo quanto riferito vale circa 7,5 miliardi di sterline.

Ma invece di concentrarsi sul contenuto della discussione, i social media si sono concentrati sulla configurazione delle vecchie console e dei giochi posizionati sul tavolo dello studio. Tra le reliquie c'era un Super Nintendo. Tuttavia, piuttosto che una cartuccia SNES vera e propria, qualcuno aveva infilato una cartuccia NES originale di Super Mario Bros. nello slot, qualcosa che ogni giocatore sa essere completamente incompatibile.

Un utente di Twitter ha scherzato: "Voglio denunciare un crimine", mentre un altro ha scherzato: "Scommetto che hanno cercato di inserirlo prima nella Wii". Chris Melissinos di AWS ha condiviso il suo sgomento su LinkedIn, definendolo un segno della continua mancanza di comprensione da parte del pubblico del gioco come mezzo.

In seguito, tutta la colpa è ricaduta direttamente sulla BBC e sul loro team di programmi per la colazione che, a quanto pare, non avevano assolutamente idea di cosa stessero facendo.

Hai mai assistito a un errore di gioco così ridicolo?