La BBC eliminerà 550 posti di lavoro con tagli ai contenuti di notizie, nazioni, TV e radio

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Si prevede 550 perdite di posti di lavoro alla BBC, mentre l'azienda cerca di recuperare le perdite e tagliare i costi sotto la nuova leadership. I tagli riguarderanno notizie, nazioni, contenuti televisivi e radiofonici, e si prevede che rappresentino solo la prima tappa del piano della BBC per risparmiare 500 milioni di sterline.

Secondo la BBC, il nuovo capo dell'organizzazione Matt Brittin ha dichiarato che i risparmi porteranno circa 160 milioni di sterline dell'obiettivo di 500 milioni di sterline. In un'email inviata allo staff, l'CEO ad interim di BBC News Jonathan Munro ha dichiarato che The World Tonight di Radio 4 finirà. Anche il numero di presentatori permanenti su Today viene ridotto da cinque a quattro. Breakfast di BBC One non sarà più trasmesso la domenica, e i team di produzione che realizzano Sunday con Laura Kuenssberg e Newsnight saranno fusi in uno solo.

Radio 4 sembra subire gran parte delle conseguenze, dato che nel corso dell'anno verranno chiuse altri programmi, tra cui Midnight News, Money Box Live, AntiSocial, The Law Show e Crossing Continents. Sul World Service, L'Inchiesta, La Conversazione e Il Quinto Piano. È prevista una riduzione di circa 100-150 ore di programmi originali in tutti i generi di commissione entro la fine dell'anno fiscale 2027-28.

Philippa Childs, responsabile del sindacato dei media e dell'intrattenimento Bectu, ha detto che i tagli potrebbero causare ulteriori problemi alla BBC mentre si avvicina al rinnovo del suo statuto. Lo statuto della BBC è redatto dal governo e stabilisce gli scopi dell'esistenza dell'organo radiotelevisivo.

"Non sono sicuro di come tu possa prendere decisioni informate sul futuro a lungo termine dell'organizzazione quando alla fine del processo sarà in una posizione sostanzialmente ridotta rispetto all'inizio," disse Childs.

La BBC impiega ben oltre 20.000 persone, quindi 550 tagli di posti di lavoro potrebbero non sembrare che l'ente radiotelevisivo venga completamente svuotato. Tuttavia, con la scomparsa del 10% delle posizioni di leadership, siamo certi che queste perdite si faranno sentire in tutta l'organizzazione.