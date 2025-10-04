La beta di Black Ops 7 è già stata invasa dai cheater

HQ

Questo è sicuramente iniziato bene. La beta di Black Ops 7 era appena stata pubblicata prima che i cheater iniziassero ad arrivare, nonostante il gioco richiedesse Secure Boot. Molti giocatori stanno ora descrivendo online, attraverso forum e social media, come hanno immediatamente incontrato individui che utilizzavano palesemente strumenti di cheat. Non è esattamente di buon auspicio per l'uscita ufficiale del gioco, ed è chiaro che Secure Boot non ha aiutato minimamente. Gli imbroglioni hanno semplicemente trovato altri modi per aggirare il programma.

Imbrogliare in Call of Duty non è, ovviamente, una novità e il problema esiste da molto tempo. Ma c'era la speranza che Activision avrebbe dato un duro giro di vite con Black Ops 7, soprattutto dopo aver precedentemente annunciato l'implementazione di "sistemi avanzati" per rilevare e fermare coloro che non giocano in modo corretto. Invece, molti giocatori sembrano arrendersi e affollare invece Battlefield 6, un gioco che vantava con orgoglio numeri record durante la sua beta.

Cosa significa questo per il futuro di Black Ops 7? È chiaro che il gioco sta affrontando una potenziale crisi di fiducia e si può solo sperare che gli sviluppatori facciano tutto ciò che è in loro potere per porre fine a questo persistente problema di imbrogli.

Hai provato la beta di Black Ops 7 e hai notato tu stesso dei cheater?