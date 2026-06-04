La bevanda energetica Goth Girl Spit si esaurisce quasi all'istante

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Goth Girl Spit è una delle bevande energetiche più strane degli ultimi tempi, e quello che era iniziato come uno scherzo su internet è diventato realtà. E tutto esaurito in un attimo.

La bevanda è stata introdotta per la prima volta sui social media, dove il produttore, Echelon, l'ha descritta come una bevanda energetica senza zucchero ispirata ai meme. Le reazioni di chi l'ha comprato e provato? Sorprendentemente positivo, con sia il gusto che il concetto divertente accolti a braccia aperte.

Il produttore descrive il sapore come a base agrumica, anche se leggermente meno dolce rispetto a molte altre bevande energetiche. Tuttavia, hanno chiarito che la bevanda non contiene assolutamente la vera "saliva da ragazza goth". Questo era per lo più uno scherzo durante il periodo in cui il prodotto veniva testato.

Se Goth Girl Spit tornerà in stock o riceverà un lancio più ampio resta da vedere.