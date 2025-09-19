La Biblioteca Nera di Warhammer dà alla Guardia Imperiale un po' più d'amore in nuove storie

HQ

Gli Space Marine potrebbero essere i ragazzi simbolo di Warhammer 40,000, ma semplicemente non ce ne sono abbastanza per essere ovunque contemporaneamente. Pertanto, spetta all'Astra Militarium o Guardia Imperiale difendere i cittadini comuni e i pianeti minacciati dal Caos e dagli Xenos. Sono i tanti, come probabilmente si può capire da quanti libri della Black Library sono incentrati su di loro.

Secondo un nuovo post della community di Warhammer, diamo un'occhiata agli ultimi romanzi di Militarum in arrivo nella Black Library. Prima di tutto, c'è una nuova bella raccolta di libri del commissario Yarrick, che segue i suoi primi giorni fino ai suoi momenti più famosi. Yarrick potrebbe non essere più con noi nell'ambientazione principale, ma è sempre bene ricordare una delle più grandi leggende del Militarum.

Altrove, abbiamo un romanzo incentrato sui sempre famosi Death Korps di Krieg in The Relentless Dead, un sequel diretto di Steel Dread di Andy Clark in Demolisher e una storia che porta la lotta contro gli Xenos nei cieli in Vagabond Squadron. Anche le edizioni speciali di questi libri arriveranno entro la fine dell'anno.

Annuncio pubblicitario: